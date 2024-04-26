Акция "Диктант Победы" стартовала в Москве с легендарной песни "Катюша"

Участники "Диктанта Победы" организовали флешмоб перед стартом патриотической акции, которая проходит сегодня, 26 апреля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе политической партии "Единая Россия".

Участники "Диктанта Победы" в Москве исполнили легендарную песню "Катюша". Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

Участники акции поднялись со своих мест и исполнили легендарную песню "Катюша". "Диктант Победы" проходит уже в шестой раз. Перед началом мероприятия выступили председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Александр Хинштейн, а также министр просвещения РФ Сергей Кравцов.