Акция "Диктант Победы" стартовала в Москве с легендарной песни "Катюша"
Участники "Диктанта Победы" в Москве. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
Участники "Диктанта Победы" организовали флешмоб перед стартом патриотической акции, которая проходит сегодня, 26 апреля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе политической партии "Единая Россия".
Участники "Диктанта Победы" в Москве исполнили легендарную песню "Катюша". Видео © Telegram / Единая Россия. Официально
Участники акции поднялись со своих мест и исполнили легендарную песню "Катюша". "Диктант Победы" проходит уже в шестой раз. Перед началом мероприятия выступили председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Александр Хинштейн, а также министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Напомним, "Диктант Победы" представляет собой тестирование на знание истории войны. В этом году блок вопросов посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Вопросы "Диктанта Победы" переведены на восемь языков. Участников акции 26 апреля приветствовали председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, а также космонавты "Роскосмоса".