Тёплые поздравления для героев: В России стартовала акция "Письмо Победы"

В России проводят международную акцию "Письмо Победы", в рамках которой можно написать тёплые пожелания и выразить благодарность ветеранам и бойцам СВО. Мероприятие организовали "Волонтёры Победы", добровольцы движения соберут письма и передадут их героям в преддверии 9 Мая.

"Письмо Победы" — это один из способов поблагодарить наших дорогих ветеранов и бойцов, ведь тёплая весточка всегда в радость, героям ВОВ доброе письмо подарит внимание и заботу, а тем, кто прямо сейчас находится на передовой СВО, тёплые пожелания поднимут боевой дух, ведь так они понимают, что на Родине их ждут с Победой! В преддверии Дня Великой Победы и в сам праздник волонтёры из разных уголков нашей страны и даже из-за рубежа доставят все письма точно по адресатам", — рассказала исполнительный директор ВОД "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова.

"Волонтёры Победы" запустили международную акцию "Письмо Победы". Фото © Telegram / Волонтёры Победы

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации участники всероссийского слёта "Послы Победы" уже написали письма. Сто добровольцев из 76 регионов передадут их адресатам перед праздником.

В Калужской области "Волонтёры Победы" проводят мероприятие в стенах образовательных учреждений. В акции примут участие более 40 школ и колледжей региона. Ребята отправят около тысячи писем ветеранам и бойцам СВО.

В Челябинской области акцию проводят в штабе общественной поддержки региона. Там участниками мероприятия стали представители разных объединений: "Волонтёры-медики", "Российские студенческие отряды", "Юнармия", кадеты, студенты Челябинского юридического колледжа и многие другие. Они также выразили благодарность героям, которые защищали и защищают Родину.