«Не могла сдержать слёз»: Долина посетила акцию «Огонь памяти» в Москве

В Москве стартовала уже ставшая традиционной акция «Огонь памяти». Это автопробег, в котором примут участие военные корреспонденты и представители Народного фронта. Они доставят Вечный огонь в российские города, на этот раз маршрут пройдёт через новые регионы и завершится зажжением огней памяти в освобождённом Донбассе, где он не горел более 30 лет. Сегодня старт акции был дан в Александровском саду, откуда частичка Вечного огня отправится в путь. Life.ru пообщался с певицей Ларисой Долиной, которая посетила мероприятие.

Лариса Долина на акции «Огонь памяти». Видео © Life.ru

«Мой дед ушёл на войну добровольцем и не вернулся, пропал без вести. Но это не только для меня важно, но важно навсегда сохранить всё в памяти и передавать из поколения в поколение. Это никогда не должно забыться. И никто не имеет права переписывать историю. Наша страна фактически освободила весь мир от фашистов», — поделилась артистка.

Она призналась, что не смогла сдержать слёз возле Вечного огня. Долина уверена, что именно Россия сможет сохранить настоящую историческую правду о той страшной войне, а подвиг героев Великой Отечественной должен быть увековечен в наших сердцах.