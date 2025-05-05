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5 мая, 08:37

Гул двигателей и небесный триколор: В Москве отрепетировали воздушную часть Парада Победы

Военные самолёты окрасили небо над Москвой в цвета российского триколора

Если вы живёте в Москве и заметили усиленный гул за окном — не пугайтесь. Это не ЧП и не съёмки боевика, а репетиция воздушной части Парада Победы. Над городом пролетают истребители, пилоты отрабатывают манёвры, строевые пролёты и «рисуют» в небе российский триколор.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 7 мая в 10 утра. Так что, если вас разбудит рёв двигателей — считайте, что проснулись под звуки грядущего праздника.

Видео © LIFE.ru

Ранее Владимир Зеленский дерзко намекнул, что у Киева есть возможность ударить по Москве прямо в День Победы, когда там будет проходить парад. В ответ на этом в Кремле заявили, что Москва не поддастся на эти запугивания и с гордостью отметит 9 Мая.

В Госдуме заявили, что Москва надежно защищена к 9 Мая
В Госдуме заявили, что Москва надежно защищена к 9 Мая
Обложка ©

LIFE.ru

Марина Фещенко
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