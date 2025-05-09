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Регион
8 мая, 22:57

Экипаж МКС поздравил россиян с Днём Победы с борта космической станции

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили соотечественников с Днём Победы в Великой Отечественной войне с борта Международной космической станции. Видеооткрытку с их участием опубликовала госкорпорация «Роскосмос». Перед собой экипаж МКС развернул копию Знамени Победы.

Поздравление космонавтов. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

По словам Рыжикова, сохранять память о подвиге предков — святая обязанность каждого из нас. Зубрицкий добавил, что Земля — наш общий дом, а МКС — яркий пример того, как жители разных стран могут объединять усилия и нести пользу всему человечеству.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто завоевал в кровавых битвах Великую Победу и освободил мир от фашизма. Преклоняем головы перед теми, помог остановить врага и не вернулся с полей сражений. Чествуем тех, кто ковал оружие Победы в тылу, кто пережил голод, бомбёжки и разруху. Благодарим тех, кто в кратчайшие сроки восстановил страну из руин», — подытожил слова коллег Песков.

Гостей торжественного обеда в Кремле угощали борщом, олениной и крымским вином
Гостей торжественного обеда в Кремле угощали борщом, олениной и крымским вином

А ранее президент России Владимир Путин в ходе праздничного обеда в Кремле произнёс торжественный тост. Обращаясь к гостям — главам дружественных стран — он подчеркнул историческое значение Великой Победы и выразил признательность тем, кто её ковал.

Обложка ©

Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Тимур Хингеев
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