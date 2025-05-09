Гостей торжественного обеда в Кремле угощали борщом, олениной и крымским вином

Стало известно, чем угощали гостей торжественного обеда в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Иностранных лидеров и членов делегаций побаловали в Кремле блюдами традиционной русской и зарубежной кухонь, сообщил «Пул Первого»

Меню включало в себя салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой. На первое предлагали борщ с телятиной или уху по-карельски. В качестве основных блюд подавали филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированную утку со спаржей.

На десерт гости выбирали из щербета из морошки и яблочного пирога с ванильным мороженым. В дополнение подавали крымское вино «Блан де Неж» 2022 года и краснодарское «Казак Красная Горка» 2022 года.