Гостей торжественного обеда в Кремле угощали борщом, олениной и крымским вином
Кремль. Обложка © Life.ru
Стало известно, чем угощали гостей торжественного обеда в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Иностранных лидеров и членов делегаций побаловали в Кремле блюдами традиционной русской и зарубежной кухонь, сообщил «Пул Первого»
Меню включало в себя салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой. На первое предлагали борщ с телятиной или уху по-карельски. В качестве основных блюд подавали филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированную утку со спаржей.
На десерт гости выбирали из щербета из морошки и яблочного пирога с ванильным мороженым. В дополнение подавали крымское вино «Блан де Неж» 2022 года и краснодарское «Казак Красная Горка» 2022 года.
В ходе обеда президент России Владимир Путин произнёс торжественный тост. Политик подчеркнул историческое значение Великой Победы и выразил признательность тем, кто её ковал. Также он отметил важность сохранения мира и крепких международных связей.