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8 мая, 19:58

Путин поднял тост за Великую Победу в компании иностранных лидеров

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин произнёс торжественный тост на праздничном обеде в Кремле, приуроченном к визиту в Москву лидеров иностранных государств. Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня Победы, среди гостей — главы почти трёх десятков дружественных стран.

Обращаясь к присутствующим, российский лидер подчеркнул историческое значение Великой Победы и выразил признательность тем, кто её ковал. Также он отметил важность сохранения мира и крепких международных связей.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас — за наших друзей!» — заявил Путин.

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Ранее Путин заявил, что наибольшие потери во Второй мировой войне понесли Россия и Китай. По его словам, сегодня эти две страны выступают за сохранение исторической правды о тех временах, а также позиционируют Великую Победу как общую ценность всего человечества.

Андрей Васильев
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