Путин поднял тост за Великую Победу в компании иностранных лидеров

Президент России Владимир Путин произнёс торжественный тост на праздничном обеде в Кремле, приуроченном к визиту в Москву лидеров иностранных государств. Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня Победы, среди гостей — главы почти трёх десятков дружественных стран.

Обращаясь к присутствующим, российский лидер подчеркнул историческое значение Великой Победы и выразил признательность тем, кто её ковал. Также он отметил важность сохранения мира и крепких международных связей.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас — за наших друзей!» — заявил Путин.