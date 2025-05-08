Путин: Наибольшие потери во Второй мировой войне понесли Россия и Китай

Наибольшие потери во Второй мировой войне понесли Россия и Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. Сейчас эти страны выступают за сохранение исторической правды о тех временах, а также позиционируют Великую Победу как общую ценность всего человечества. Москва и Пекин будут выступать против фальсификации истории и реабилитации нацизма.

«Пройдя через беспрецедентные тяжёлые испытания, испытав все ужасы войны, наши народы совершили великий подвиг и смогли восстановить мир. При этом, как известно, понесли наибольшие потери», — заявил Путин.