Путин: Наибольшие потери во Второй мировой войне понесли Россия и Китай
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Наибольшие потери во Второй мировой войне понесли Россия и Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. Сейчас эти страны выступают за сохранение исторической правды о тех временах, а также позиционируют Великую Победу как общую ценность всего человечества. Москва и Пекин будут выступать против фальсификации истории и реабилитации нацизма.
«Пройдя через беспрецедентные тяжёлые испытания, испытав все ужасы войны, наши народы совершили великий подвиг и смогли восстановить мир. При этом, как известно, понесли наибольшие потери», — заявил Путин.
Сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. В ходе неё Си Цзиньпин отметил, что более восьмидесяти лет назад народы Китая и России сражались бок о бок на азиатском и европейском фронтах.