Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что более восьмидесяти лет назад народы Китая и России, сражаясь бок о бок на азиатском и европейском фронтах Второй мировой войны, совместно защитили мир и справедливость. Об этом он заявил во время расширенной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.