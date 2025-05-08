Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
Си Цзиньпин: Китай и РФ готовы защищать правду об истории Второй мировой войны
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Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что более восьмидесяти лет назад народы Китая и России, сражаясь бок о бок на азиатском и европейском фронтах Второй мировой войны, совместно защитили мир и справедливость. Об этом он заявил во время расширенной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — заявил председатель КНР.
Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай. По итогам встречи был принят ряд заявлений. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.