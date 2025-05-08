Путин заявил, что будет рад посетить Китай
Путин будет рад посетить КНР на юбилей победы над милитаристской Японией
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Об этом российский лидер сообщил в ходе переговоров в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер выразил благодарность за приглашение на торжественные мероприятия.
«Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате», — заявил президент РФ.
Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров было запланировано подписание двух важных заявлений: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой – развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН.