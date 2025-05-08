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Регион
8 мая, 08:00

Путин заявил, что будет рад посетить Китай

Путин будет рад посетить КНР на юбилей победы над милитаристской Японией

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Об этом российский лидер сообщил в ходе переговоров в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер выразил благодарность за приглашение на торжественные мероприятия.

«Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате», — заявил президент РФ.

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Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров было запланировано подписание двух важных заявлений: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой – развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН.

Мария Любицкая
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