«Будет длительное общение»: В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве будут проходить в различных форматах и займут длительное время. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, запланированы переговоры между делегациями и встречи в узком составе. Затем Путин и Си Цзиньпин устроят чаепитие, продолжив общение тет-а-тет.