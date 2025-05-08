«Будет длительное общение»: В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
Песков анонсировал длительное общение Путина и Си Цзиньпина
Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Кристина Кормилицына
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве будут проходить в различных форматах и займут длительное время. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, запланированы переговоры между делегациями и встречи в узком составе. Затем Путин и Си Цзиньпин устроят чаепитие, продолжив общение тет-а-тет.
«Это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — рассказал Песков о деталях предстоящей встречи.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву для участия в праздничных мероприятиях 7 мая. Также в российскую столицу прибыл президент Сербии Александр Вучич, который столкнулся с трудностями при перелёте из-за закрытого воздушного пространства Литвы и Латвии.