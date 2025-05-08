Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 04:39

«Будет длительное общение»: В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков анонсировал длительное общение Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Кристина Кормилицына

Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Кристина Кормилицына

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве будут проходить в различных форматах и займут длительное время. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, запланированы переговоры между делегациями и встречи в узком составе. Затем Путин и Си Цзиньпин устроят чаепитие, продолжив общение тет-а-тет.

«Это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — рассказал Песков о деталях предстоящей встречи.

На Парад Победы приедут лидеры 29 стран
На Парад Победы приедут лидеры 29 стран

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву для участия в праздничных мероприятиях 7 мая. Также в российскую столицу прибыл президент Сербии Александр Вучич, который столкнулся с трудностями при перелёте из-за закрытого воздушного пространства Литвы и Латвии.

Антон Голыбин
  • Новости
  • кнр
  • Дмитрий Песков
  • Си Цзиньпин
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar