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7 мая, 15:12

Си Цзиньпин прибыл в Москву

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2 в эти минуты.

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А несколькими минутами ранее в Москву прилетел президент Сербии Александр Вучич. Добирался политик в Россию с «приключениями». Сначала Литва и Латвия не предоставили Сербии воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. Затем, уже после вылета, борт Александра Вучича был вынужден совершить посадку в Баку, предварительно, из-за ограничений, введённых в аэропортах Москвы из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Позже стало известно, что самолёт якобы совершал посадку для дозаправки.

Александра Вишнякова
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