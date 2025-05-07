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7 мая, 14:57

«Надеемся, что долетят все»: Песков ответил на вопрос Юнашева о визите зарубежных гостей в Москву

Песков выразил надежду, что все приглашённые мировые лидеры долетят до Москвы

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о визите зарубежных гостей в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фоне атак украинских дронов. Отвечая на вопрос корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева, он выразил надежду, что те долетят на праздник без происшествий.

Дмитрий Песков прокомментировал приезд мировых лидеров в Москву. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Надеемся, что отрегулируют так, что долетят все», — сказал представитель Кремля на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

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Напомним, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Пройдёт целый марафон двусторонних встреч. Ранее сегодня стало известно о намерении американского режиссёра Оливера Стоуна также присутствовать на торжественном параде.

Александр Юнашев
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