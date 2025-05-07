«Надеемся, что долетят все»: Песков ответил на вопрос Юнашева о визите зарубежных гостей в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о визите зарубежных гостей в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фоне атак украинских дронов. Отвечая на вопрос корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева, он выразил надежду, что те долетят на праздник без происшествий.

Дмитрий Песков прокомментировал приезд мировых лидеров в Москву. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Надеемся, что отрегулируют так, что долетят все», — сказал представитель Кремля на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».