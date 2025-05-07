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Регион
7 мая, 14:08

Знаменитый режиссёр планирует посетить Парад Победы в Москве

Американский режиссёр Стоун заявил о планах посетить Парад Победы в Москве

Оливер Стоун. Обложка © ТАСС / ЕРА

Оливер Стоун. Обложка © ТАСС / ЕРА

Известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун заявил, что намерен присутствовать на Параде Победы в Москве, посвящённом 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его слова приводит РИА «Новости».

«Да, я планирую», — ответил Стоун на вопрос, собирается ли он приехать на парад.

Режиссёр поделился, что уже посещал Парад Победы в прошлом, назвав его «невероятно впечатляющим». Он выразил надежду на мирное и безопасное проведение нынешнего мероприятия, особо подчеркнув отсутствие дронов.

Также стало известно, что Москва ведёт переговоры со Стоуном о съёмках масштабного исторического фильма в столице. Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры, подтвердил эту информацию, не раскрывая деталей проекта. Он заявил, что в разговоре со Стоуном они говорили о потенциале Москвы как места для съёмок фильма, который, по его словам, режиссёр давно вынашивает.

Стало известно, будут ли присутствовать на Параде Победы в Москве Башар Асад и Янукович
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Напомним, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Пройдёт целый марафон двусторонних встреч.

Наталья Демьянова
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