Стало известно, будут ли присутствовать на Параде Победы в Москве Башар Асад и Янукович
Кремль не планировал приглашать экс-лидеров других стран, проживающих в РФ, на Парад Победы
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Приглашать бывших лидеров других государств, которые на данный момент проживают в России, на Парад Победы не планировалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас в России проживают экс-президент Сирии Башар Асад и бывший президент Украины Виктор Янукович.
«Нет, таких планов не было», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Пройдёт целый марафон двусторонних встреч. Кроме того, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присоединится к ряду международных переговоров Путина, которые состоятся в расширенном составе с участием делегаций.