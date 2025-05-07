Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 10:09

Стало известно, будут ли присутствовать на Параде Победы в Москве Башар Асад и Янукович

Кремль не планировал приглашать экс-лидеров других стран, проживающих в РФ, на Парад Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Приглашать бывших лидеров других государств, которые на данный момент проживают в России, на Парад Победы не планировалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас в России проживают экс-президент Сирии Башар Асад и бывший президент Украины Виктор Янукович.

«Нет, таких планов не было», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Пройдёт целый марафон двусторонних встреч. Кроме того, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присоединится к ряду международных переговоров Путина, которые состоятся в расширенном составе с участием делегаций.

Кремль призвал с пониманием отнестись к сбоям интернета из-за празднования 80-летия Победы
Кремль призвал с пониманием отнестись к сбоям интернета из-за празднования 80-летия Победы
Полина Никифорова
  • Новости
  • Башар Асад
  • Виктор Янукович
  • Дмитрий Песков
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar