Стало известно, будут ли присутствовать на Параде Победы в Москве Башар Асад и Янукович

Приглашать бывших лидеров других государств, которые на данный момент проживают в России, на Парад Победы не планировалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас в России проживают экс-президент Сирии Башар Асад и бывший президент Украины Виктор Янукович.

Напомним, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Пройдёт целый марафон двусторонних встреч. Кроме того, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присоединится к ряду международных переговоров Путина, которые состоятся в расширенном составе с участием делегаций.