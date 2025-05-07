Кремль призвал с пониманием отнестись к сбоям интернета из-за празднования 80-летия Победы

В Кремле призвали с пониманием отнестись к ограничению мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идёт не о сбоях, а об осознанных мерах безопасности. Он отметил, что такие ограничения возможны на весь период пребывания иностранных гостей, учитывая текущую обстановку.

«Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем», — добавил представитель Кремля на брифинге в среду, 7 мая.