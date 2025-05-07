Кремль анонсировал встречу Путина с Кадыровым
Кадыров примет участие в ряде международных встреч Путина
Глава государства Владимир Путин проведёт встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Кроме того, Песков уточнил, что Кадыров присоединится к ряду международных переговоров Путина, которые состоятся в расширенном составе с участием делегаций.
Напомним, ранее Кадыров ошарашил заявлением, что уже обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. При этом Кадыров не уточнил, кого видит в качестве преемника, а также к кому именно было адресовано его обращение. После этого он попытался объясниться.