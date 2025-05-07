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Регион
7 мая, 09:47

Кремль анонсировал встречу Путина с Кадыровым

Кадыров примет участие в ряде международных встреч Путина

Глава государства Владимир Путин проведёт встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Кроме того, Песков уточнил, что Кадыров присоединится к ряду международных переговоров Путина, которые состоятся в расширенном составе с участием делегаций.

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Напомним, ранее Кадыров ошарашил заявлением, что уже обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. При этом Кадыров не уточнил, кого видит в качестве преемника, а также к кому именно было адресовано его обращение. После этого он попытался объясниться.

Оксана Попова
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