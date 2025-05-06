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Регион
6 мая, 16:53

Внук де Голля и первый космонавт Чехословакии: Кто ещё приедет на Парад Победы

На Парад Победы в Москву приедет внук Шарля де Голля

Пьер де Голль. Обложка © ТАСС /Михаил Метцель

Пьер де Голль. Обложка © ТАСС /Михаил Метцель

В рамках празднования 80-летия Победы в Москве ожидается приезд внука Шарля де Голля, Пьера де Голля, который примет участие в Параде Победы. По информации Кремля, среди иностранных гостей на мероприятиях также будут присутствовать бизнесмен Жиль Реми и первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек.

«Ожидается приезд Пьера де Голля, известного французского бизнесмена Жиля Реми, первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека», — говорится в справочных материалах Кремля.

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Ранее сообщалось, что всего на Парад Победы 9 мая в Москву приедут 29 лидеров из разных стран мира. По программе они вместе с российским президентом РФ Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата. Позднее, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, с зарубежными гостями обсудят ряд важных тем по сотрудничеству.

Ольга Сливченко
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