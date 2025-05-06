Внук де Голля и первый космонавт Чехословакии: Кто ещё приедет на Парад Победы

В рамках празднования 80-летия Победы в Москве ожидается приезд внука Шарля де Голля, Пьера де Голля, который примет участие в Параде Победы. По информации Кремля, среди иностранных гостей на мероприятиях также будут присутствовать бизнесмен Жиль Реми и первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек.

Ранее сообщалось, что всего на Парад Победы 9 мая в Москву приедут 29 лидеров из разных стран мира. По программе они вместе с российским президентом РФ Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата. Позднее, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, с зарубежными гостями обсудят ряд важных тем по сотрудничеству.