Глава РФПИ назвал основные темы для обсуждения с зарубежными лидерами 9 мая

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что развитие экономических и инвестиционных связей станет одним из центральных вопросов, которые обсудит российская сторона с зарубежными гостями. Он отметил, что 29 иностранных важных персон посетят Москву на этой неделе в связи с празднованием Дня Победы.

«На 9 Мая в Москву приедут 29 мировых лидеров. Экономическое и инвестиционное сотрудничество — одна из важных тем для обсуждения с мировыми лидерами на этой неделе», — сообщил глава РФПИ в телеграм-канале.