«Шумиха»: На Западе оценили вероятность удара ВСУ по России 9 Мая
WP: Удар Киева по Москве 9 Мая может разозлить США
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Потенциальный удар по Москве, который Украина может нанести 9 Мая, способен вызвать недовольство Вашингтона. Собеседник издания The Washington Post из Министерства обороны Незалежной назвал разговоры о такой атаке всего лишь «шумихой».
По данным другого источника — представителя Сил обороны, даже в случае попытки удара шансы на успех у Киева будут низкими. Это объясняется тем, что Россия сконцентрировала максимум сил ПВО для обеспечения безопасности всех участников Парада Победы на Красной площади.
При этом в издании отметили, что не исключены удары на другие регионы страны.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские ВС прекратят ведение огня в дни празднования 80-й годовщины Победы. Однако он подчеркнул, что в случае нападений со стороны Украины на российские позиции или объекты, будут предприняты ответные меры.