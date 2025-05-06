«Шумиха»: На Западе оценили вероятность удара ВСУ по России 9 Мая

Потенциальный удар по Москве, который Украина может нанести 9 Мая, способен вызвать недовольство Вашингтона. Собеседник издания The Washington Post из Министерства обороны Незалежной назвал разговоры о такой атаке всего лишь «шумихой».

По данным другого источника — представителя Сил обороны, даже в случае попытки удара шансы на успех у Киева будут низкими. Это объясняется тем, что Россия сконцентрировала максимум сил ПВО для обеспечения безопасности всех участников Парада Победы на Красной площади.

При этом в издании отметили, что не исключены удары на другие регионы страны.