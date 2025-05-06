Потенциальная угроза: Названы цели в России, которые ВСУ могут атаковать в День Победы

Военный аналитик Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, выразил сомнения относительно заявлений украинской стороны о планируемом ударе по Параду Победы. По его оценке, реальным объектом атак может стать Крымский полуостров.

Эксперт обратил внимание на участившиеся случаи использования Украиной разнообразных беспилотных средств, включая воздушные дроны и морские аппараты типа «Магура» и «Си бейби». Как пояснил специалист, эти устройства могут оснащаться различными видами вооружения — от взрывчатых веществ до зенитных и противотанковых ракетных систем.

Особую озабоченность, по мнению Ераносяна, вызывает система наведения беспилотников, которая может осуществляться через спутниковые терминалы Starlink либо с помощью авиации и БПЛА западного производства. Аналитик предположил, что подобные атаки носят разведывательный характер с целью тестирования возможностей российской противовоздушной обороны перед возможным применением высокоточного оружия типа Storm Shadow/SCALP или «Нептун».

В качестве плацдармов для организации атак, как отметил эксперт, украинские силы могут использовать причерноморские территории, природные заповедники ниже Белгород-Днестровского, а также остров Змеиный. Эти географические точки, по его мнению, представляют потенциальную угрозу для западного побережья Крыма и расположенных там военно-морских объектов.

«То есть Крым — это сейчас самая реальная для их асимметрии и для их террористической войны локация. На втором месте — близлежащие к территории Украины регионы», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.