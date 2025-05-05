Останутся развалины: Киеву пообещали небывалый «удар возмездия» в ответ на провокации 9 Мая
Полковник Ходарёнок: Киев будет превращён в руины в случае провокаций на 9 Мая
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Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок заявил, что если Киев рискнёт нанести удар или совершить провокацию во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, то украинская столица может превратиться в руины. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.ru».
«Удар возмездия» может затмить решительно всё, что было ранее в ходе специальной военной операции. Центр столицы Украины может быть превращён в развалины. И это в Киеве должны иметь в виду, оценивая свои планы налёта на Москву 9 Мая», — подчрекнул он.
По его словам, для реализации поставленной цели командование ВС РФ может привлечь крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555, силы Военно-морского флота, в частности их «Калибры», отлично зарекомендовавший себя «Искандер-М» и беспилотники.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила заявления Владимира Зеленского, назвав их «террористическими». Поводом стали слова главы киевского режима, где он намекнул на возможность атаки на Москву 9 мая.