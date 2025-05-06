Кадыров заявил, что попросился в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Об этом он сообщил в комментарии информагентству «Чечня сегодня», комментируя слухи о своей возможной отставке.

По словам Кадырова, он надеется, что его просьбу поддержат, поскольку считает важным дать возможность новому руководителю реализовать собственные инициативы и взгляды. При этом он не уточнил, кого видит в качестве преемника, а также к кому именно было адресовано его обращение.