День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:07

Кадыров заявил, что попросился в отставку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Об этом он сообщил в комментарии информагентству «Чечня сегодня», комментируя слухи о своей возможной отставке.

По словам Кадырова, он надеется, что его просьбу поддержат, поскольку считает важным дать возможность новому руководителю реализовать собственные инициативы и взгляды. При этом он не уточнил, кого видит в качестве преемника, а также к кому именно было адресовано его обращение.

Лукашенко ответил на вопрос о преемнике
Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

К слову, Владимир Путин тоже регулярно размышляет о том, кто мог бы занять его место на высшем государственном посту, когда придёт время. Не так давно он вновь уточнил, что непрерывно наблюдает за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. Однако окончательный выбор, подчёркивает лидер, сделают граждане страны.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Региональные власти
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar