Кадыров заявил, что попросился в отставку
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. Об этом он сообщил в комментарии информагентству «Чечня сегодня», комментируя слухи о своей возможной отставке.
По словам Кадырова, он надеется, что его просьбу поддержат, поскольку считает важным дать возможность новому руководителю реализовать собственные инициативы и взгляды. При этом он не уточнил, кого видит в качестве преемника, а также к кому именно было адресовано его обращение.
К слову, Владимир Путин тоже регулярно размышляет о том, кто мог бы занять его место на высшем государственном посту, когда придёт время. Не так давно он вновь уточнил, что непрерывно наблюдает за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. Однако окончательный выбор, подчёркивает лидер, сделают граждане страны.