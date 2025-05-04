«Всегда об этом думаю»: Путин поделился размышлениями о своём преемнике

Президент России Владимир Путин регулярно размышляет о том, кто мог бы занять его место на высшем государственном посту, когда придёт время. При этом окончательный выбор, как он подчеркнул, будет принадлежать гражданам страны.

В документальном фильме телеканала «Россия», Путину был задан вопрос о его мыслях на тему «что дальше и кто дальше». Президент признался, что частенько этот вопрос не даёт ему покоя. Он уточнил, что непрерывно наблюдает за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. Однако, по словам лидера РФ, его личное мнение не является определяющим.

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но всё-таки в конечном счёте выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по-серьёзному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа», — сказал глава государства.

Если явных кандидатов объявится несколько, отметил Путин, будет лучше, чтобы люди выбрали того, кому они больше доверяют.