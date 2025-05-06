«Я — пехотинец»: Кадыров объяснил заявление об отставке
Кадыров – про отставку: Я не решаю, буду ли оставаться в должности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Life.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил своё заявление об отставке, подчеркнув, что не он решает, останется ли в должности, а президент России Владимир Путин. А он — пехотинец и командный человек, который выполняет приказ.
«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить.... Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — заявил Кадыров.
Напомним, ранее политик ошарашил заявлением, что уже обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. При этом Кадыров не уточнил, кого видит в качестве преемника, а также к кому именно было адресовано его обращение.