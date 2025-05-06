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6 мая, 14:10

«Я — пехотинец»: Кадыров объяснил заявление об отставке

Кадыров – про отставку: Я не решаю, буду ли оставаться в должности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил своё заявление об отставке, подчеркнув, что не он решает, останется ли в должности, а президент России Владимир Путин. А он — пехотинец и командный человек, который выполняет приказ.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить.... Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — заявил Кадыров.

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Напомним, ранее политик ошарашил заявлением, что уже обратился с просьбой об освобождении его от занимаемой должности. При этом Кадыров не уточнил, кого видит в качестве преемника, а также к кому именно было адресовано его обращение.

Александра Вишнякова
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