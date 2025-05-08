Путин: Важно помнить о потерях народов России и Китая во Второй мировой войне

Память о жертвах, понесённых народами России и Китая в ходе Второй мировой войны, священна и не должна быть предана забвению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией.

«Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали», — сказал глава российского государства.

Он напомнил, что цена победы для Советского Союза была невероятно высока – 27 миллионов человек пожертвовали собой ради защиты Родины. Китайский народ также понёс тяжелейшие потери, потеряв 37 миллионов жизней в борьбе за свою свободу и независимость, заявил российский лидер.