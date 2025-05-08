Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 07:43

Путин: Важно помнить о потерях народов России и Китая во Второй мировой войне

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Память о жертвах, понесённых народами России и Китая в ходе Второй мировой войны, священна и не должна быть предана забвению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией.

«Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали», — сказал глава российского государства.

Он напомнил, что цена победы для Советского Союза была невероятно высока – 27 миллионов человек пожертвовали собой ради защиты Родины. Китайский народ также понёс тяжелейшие потери, потеряв 37 миллионов жизней в борьбе за свою свободу и независимость, заявил российский лидер.

Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече
Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече

Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Россия
  • Китай
  • Вторая Мировая Война
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar