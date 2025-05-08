Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече

В Кремле глава государства Владимир Путин приступил к переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином и его делегацией, тепло поприветствовав гостя как «дорогого друга».

«Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного, прямого общения с вами», — подчеркнул президент.