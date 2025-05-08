Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече
Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече. Обложка © Life.ru
В Кремле глава государства Владимир Путин приступил к переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином и его делегацией, тепло поприветствовав гостя как «дорогого друга».
«Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного, прямого общения с вами», — подчеркнул президент.
Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.