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Регион
8 мая, 07:27

Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече

Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече. Обложка © Life.ru

Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече. Обложка © Life.ru

В Кремле глава государства Владимир Путин приступил к переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином и его делегацией, тепло поприветствовав гостя как «дорогого друга».

«Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного, прямого общения с вами», — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Путин начал встречу с Си Цзиньпином
Путин начал встречу с Си Цзиньпином
Оксана Попова
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