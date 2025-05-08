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Регион
8 мая, 07:18

Путин начал встречу с Си Цзиньпином

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин тепло приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с официальным визитом. Переговоры сторон уже начались.

Путин начал встречу с Си Цзиньпином. Видео © Telegram / Кремль

Церемония встречи прошла в торжественной обстановке: президенты обменялись крепким рукопожатием в центре зала, украшенного флагами России и Китая. Под звуки гимнов обеих стран лидеры в окружении делегаций подчеркнули значимость этого момента.

Си Цзиньпин приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Си Цзиньпин приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов. После выступления перед СМИ состоится официальный ланч для обсуждения ключевых вопросов и неформальная беседа за чаем, где, как отметил помощник президента Юрий Ушаков, могут затронуть украинский конфликт и отношения с США. Завершит визит участие Си Цзиньпина в торжествах по случаю Дня Победы.

Оксана Попова
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