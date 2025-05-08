Путин начал встречу с Си Цзиньпином

Церемония встречи прошла в торжественной обстановке: президенты обменялись крепким рукопожатием в центре зала, украшенного флагами России и Китая. Под звуки гимнов обеих стран лидеры в окружении делегаций подчеркнули значимость этого момента.

Лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов. После выступления перед СМИ состоится официальный ланч для обсуждения ключевых вопросов и неформальная беседа за чаем, где, как отметил помощник президента Юрий Ушаков, могут затронуть украинский конфликт и отношения с США. Завершит визит участие Си Цзиньпина в торжествах по случаю Дня Победы.