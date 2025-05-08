Си Цзиньпин приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Си Цзиньпин и Владимир Путин в Китае в мае 2024 года. Обложка © Life.ru
Президент Владимир Путин продолжает серию встреч с мировыми лидерами в преддверии 80-летия Великой Победы. Совсем скоро начнутся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Москву с официальным визитом. Китайский политик уже прибыл в Кремль.
Это уже третья встреча лидеров в этом году: в январе они общались по видеосвязи, а в феврале провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, программа визита насыщена и начнётся с утра. В повестке — переговоры в узком и расширенном форматах, где обсудят глобальные вопросы, включая сотрудничество в БРИКС, ШОС и G20, развитие торговли, энергетику, в том числе проект газопровода «Сила Сибири — 2».
Лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов. После выступления перед СМИ состоится официальный ланч для обсуждения ключевых вопросов и неформальная беседа за чаем, где, как отметил помощник президента Юрий Ушаков, могут затронуть украинский конфликт и отношения с США. Завершит визит участие Си Цзиньпина в торжествах по случаю Дня Победы.