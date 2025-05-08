Си Цзиньпин приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Владимир Путин продолжает серию встреч с мировыми лидерами в преддверии 80-летия Великой Победы. Совсем скоро начнутся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Москву с официальным визитом. Китайский политик уже прибыл в Кремль.

Это уже третья встреча лидеров в этом году: в январе они общались по видеосвязи, а в феврале провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, программа визита насыщена и начнётся с утра. В повестке — переговоры в узком и расширенном форматах, где обсудят глобальные вопросы, включая сотрудничество в БРИКС, ШОС и G20, развитие торговли, энергетику, в том числе проект газопровода «Сила Сибири — 2».