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Регион
8 мая, 11:29

Российско-китайские переговоры длились около трёх с половиной часов

Путин: Переговоры России и Китая прошли в тёплой, товарищеской атмосфере

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшиеся в Кремле, прошли в дружеской и открытой атмосфере, отличаясь высокой содержательностью и результативностью. Официальные обсуждения длились около трёх с половиной часов.

«Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. По итогам встречи был принят ряд заявлений.

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Оксана Попова
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