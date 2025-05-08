Российско-китайские переговоры длились около трёх с половиной часов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшиеся в Кремле, прошли в дружеской и открытой атмосфере, отличаясь высокой содержательностью и результативностью. Официальные обсуждения длились около трёх с половиной часов.

«Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными», — подчеркнул президент.