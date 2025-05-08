Путин и Си Цзиньпин приняли заявление по глобальной стратегической стабильности
Обложка © Life.ru
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин и Си Цзиньпин согласовали совместное заявление о глобальной стратегической стабильности. Кроме того, ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных соглашений.
Стороны также утвердили совместное заявление, в котором подтвердили намерение углублять всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, открывая новую главу в двусторонних отношениях.
Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Беседу Путин назвал содержательной.