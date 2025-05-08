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Регион
8 мая, 11:13

Путин и Си Цзиньпин приняли заявление по глобальной стратегической стабильности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин и Си Цзиньпин согласовали совместное заявление о глобальной стратегической стабильности. Кроме того, ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных соглашений.

Стороны также утвердили совместное заявление, в котором подтвердили намерение углублять всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, открывая новую главу в двусторонних отношениях.

Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Беседу Путин назвал содержательной.

Путин сообщил о новых совместных инициативах России и Китая в энергетике
Путин сообщил о новых совместных инициативах России и Китая в энергетике
Оксана Попова
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