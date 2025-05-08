Путин и Си Цзиньпин приняли заявление по глобальной стратегической стабильности

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин и Си Цзиньпин согласовали совместное заявление о глобальной стратегической стабильности. Кроме того, ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных соглашений.

Стороны также утвердили совместное заявление, в котором подтвердили намерение углублять всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, открывая новую главу в двусторонних отношениях.