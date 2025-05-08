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Регион
8 мая, 09:15

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин назвал содержательными переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, которые состоялись в узком составе в Кремле.

«Ранее в узком составе мы провели углублённый и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — заявил Путин.

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Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.

Оксана Попова
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