Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными

Глава государства Владимир Путин назвал содержательными переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, которые состоялись в узком составе в Кремле.

«Ранее в узком составе мы провели углублённый и весьма содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — заявил Путин.

Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.