В ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, китайская делегация преподнесла президенту РФ Владимиру Путину несколько подарков. Среди них оказался граммофон, который привлёк внимание журналистов в Большом Кремлевском дворце.

Граммофон выполнен из тёмного дерева и является настоящим произведением искусства. Его украшает лаковая миниатюра в дальневосточном стиле, изображающая весенний пейзаж с птицами на цветущих ветвях.

Помимо граммофона, в числе подарков был замечен консольный столик с изысканной резьбой в китайском стиле, а также другие тщательно упакованные сувениры. Подарки, привезённые делегацией КНР в Кремль, продемонстрировали тонкий вкус и уважение к российской культуре.

Визит Си Цзиньпина проходит по приглашению Владимира Путина. После переговоров в узком формате ожидается принятие совместных заявлений и неформальное общение лидеров за чаепитием.