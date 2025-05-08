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Регион
8 мая, 08:22

Китайская делегация привезла в Кремль необычный музыкальный подарок

Китайская делегация принесла в Кремль сувенирный граммофон

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

В ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, китайская делегация преподнесла президенту РФ Владимиру Путину несколько подарков. Среди них оказался граммофон, который привлёк внимание журналистов в Большом Кремлевском дворце.

Граммофон выполнен из тёмного дерева и является настоящим произведением искусства. Его украшает лаковая миниатюра в дальневосточном стиле, изображающая весенний пейзаж с птицами на цветущих ветвях.

Помимо граммофона, в числе подарков был замечен консольный столик с изысканной резьбой в китайском стиле, а также другие тщательно упакованные сувениры. Подарки, привезённые делегацией КНР в Кремль, продемонстрировали тонкий вкус и уважение к российской культуре.

Визит Си Цзиньпина проходит по приглашению Владимира Путина. После переговоров в узком формате ожидается принятие совместных заявлений и неформальное общение лидеров за чаепитием.

Путин, Си Цзиньпин и Зюганов обменялись короткими репликами в Георгиевском зале Кремля
Путин, Си Цзиньпин и Зюганов обменялись короткими репликами в Георгиевском зале Кремля

Напомним, также лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. После выступления перед СМИ состоится официальный ланч. Завершит визит участие Си Цзиньпина в торжествах по случаю Дня Победы.

Алиса Хуссаин
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