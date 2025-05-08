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Регион
8 мая, 07:49

Путин, Си Цзиньпин и Зюганов обменялись короткими репликами в Георгиевском зале Кремля

Путин, Си Цзиньпин и Зюганов пообщались «на ногах»

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Во время официальной церемонии встречи в Кремле президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов коротко пообщались «на ногах».

Си Цзиньпин и Зюганов обменялись продолжительным рукопожатием и несколькими словами. После этого китайский лидер поприветствовал других членов российской делегации.

Кроме того, приветствие Си Цзиньпина с представителями крупного российского бизнеса было более долгим, чем обычно предусмотрено протоколом.

Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече
Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад новой встрече

Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров было запланировано подписание двух важных заявлений: одно касалось вопросов стратегической стабильности, а второе было посвящено укреплению партнерских отношений в контексте 80-летия Победы и годовщины создания ООН. Кроме того, предполагалось подписание и других соглашений между двумя странами.

Алиса Хуссаин
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