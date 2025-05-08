Путин, Си Цзиньпин и Зюганов обменялись короткими репликами в Георгиевском зале Кремля

Во время официальной церемонии встречи в Кремле президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов коротко пообщались «на ногах».

Си Цзиньпин и Зюганов обменялись продолжительным рукопожатием и несколькими словами. После этого китайский лидер поприветствовал других членов российской делегации.

Кроме того, приветствие Си Цзиньпина с представителями крупного российского бизнеса было более долгим, чем обычно предусмотрено протоколом.