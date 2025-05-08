Путин, Си Цзиньпин и Зюганов обменялись короткими репликами в Георгиевском зале Кремля
Путин, Си Цзиньпин и Зюганов пообщались «на ногах»
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Во время официальной церемонии встречи в Кремле президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов коротко пообщались «на ногах».
Си Цзиньпин и Зюганов обменялись продолжительным рукопожатием и несколькими словами. После этого китайский лидер поприветствовал других членов российской делегации.
Кроме того, приветствие Си Цзиньпина с представителями крупного российского бизнеса было более долгим, чем обычно предусмотрено протоколом.
Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров было запланировано подписание двух важных заявлений: одно касалось вопросов стратегической стабильности, а второе было посвящено укреплению партнерских отношений в контексте 80-летия Победы и годовщины создания ООН. Кроме того, предполагалось подписание и других соглашений между двумя странами.