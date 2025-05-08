Путин сообщил о новых совместных инициативах России и Китая в энергетике

Российский лидер Владимир Путин анонсировал запуск новых совместных проектов России и Китая в энергетической сфере. В частности, он отметил, что к 2027 году начнёт работу Дальневосточный газовый маршрут, который обеспечит Китаю ежегодные поставки до 10 миллиардов кубометров природного газа.

«На подходе новые совместные инициативы. К примеру, Дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год», — подчеркнул глава государства.