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Регион
8 мая, 09:29

Путин сообщил о новых совместных инициативах России и Китая в энергетике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин анонсировал запуск новых совместных проектов России и Китая в энергетической сфере. В частности, он отметил, что к 2027 году начнёт работу Дальневосточный газовый маршрут, который обеспечит Китаю ежегодные поставки до 10 миллиардов кубометров природного газа.

«На подходе новые совместные инициативы. К примеру, Дальневосточный газовый маршрут будет запущен в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 миллиардов кубических метров в год», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Беседу Путин назвал содержательной.

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Оксана Попова
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