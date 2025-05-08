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Регион
8 мая, 08:18

Си Цзиньпин намерен усилить политическое сотрудничество между Китаем и РФ

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время официальной встречи в Георгиевском зале Кремля, что Китай и Россия, благодаря совместному руководству с президентом Владимиром Путиным, активно развивают политическое сотрудничество.

«Под нашим с вами стратегическим руководством укрепляется наше политическое взаимодействие», — заявил Си Цзиньпин.

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Сегодня в Кремле состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров будет подписано два совместных заявления: одно касается стратегической стабильности, а другое посвящено укреплению партнерства в контексте празднования 80-летия Победы и юбилея Организации Объединенных Наций.

Алиса Хуссаин
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