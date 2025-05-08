«Вместе отстояли мир»: Си Цзиньпин отметил высокий вклад РФ и Китая в победу в ВОВ
Си Цзиньпин: Народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне
Си Цзиньпин на встрече с Путиным. Обложка © Life.ru
В ходе расширенной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российский и китайский народы внесли решающий вклад в защиту мира и справедливости, сражаясь бок о бок на европейском и азиатском театрах военных действий в период Второй мировой войны.
«80 с лишним лет назад народы Китая и Россия плечом к плечу сражались на азиатском и европейском фронтах Второй мировой войны и вместе отстояли мир и справедливость во всём мире», — отметил он.
Сегодня в Кремле проходят переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. На повестке дня — подписание двух заявлений: о стратегической стабильности и об укреплении партнерства, приуроченного к 80-летию Победы и юбилею ООН. Кроме того, президент России сообщил о планах посетить Китай для участия в мероприятиях по случаю юбилея победы над милитаристской Японией.