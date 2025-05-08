«Вместе отстояли мир»: Си Цзиньпин отметил высокий вклад РФ и Китая в победу в ВОВ

В ходе расширенной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российский и китайский народы внесли решающий вклад в защиту мира и справедливости, сражаясь бок о бок на европейском и азиатском театрах военных действий в период Второй мировой войны.

«80 с лишним лет назад народы Китая и Россия плечом к плечу сражались на азиатском и европейском фронтах Второй мировой войны и вместе отстояли мир и справедливость во всём мире», — отметил он.