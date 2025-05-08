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Регион
8 мая, 09:49

«Вместе отстояли мир»: Си Цзиньпин отметил высокий вклад РФ и Китая в победу в ВОВ

Си Цзиньпин: Народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне

Си Цзиньпин на встрече с Путиным. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин на встрече с Путиным. Обложка © Life.ru

В ходе расширенной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российский и китайский народы внесли решающий вклад в защиту мира и справедливости, сражаясь бок о бок на европейском и азиатском театрах военных действий в период Второй мировой войны.

«80 с лишним лет назад народы Китая и Россия плечом к плечу сражались на азиатском и европейском фронтах Второй мировой войны и вместе отстояли мир и справедливость во всём мире», — отметил он.

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными

Сегодня в Кремле проходят переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. На повестке дня — подписание двух заявлений: о стратегической стабильности и об укреплении партнерства, приуроченного к 80-летию Победы и юбилею ООН. Кроме того, президент России сообщил о планах посетить Китай для участия в мероприятиях по случаю юбилея победы над милитаристской Японией.

Ольга Сливченко
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