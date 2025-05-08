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Регион
8 мая, 11:34

Путин заявил о наивысшем уровне отношений с Китаем за всю историю

Путин: Отношения России и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, о чём он сообщил журналистам после подписания совместных документов с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, общее историческое прошлое и боевое братство служат прочной основой для дальнейшего укрепления связей, которые остаются независимыми от внутриполитических изменений и глобальной обстановки.

«Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надёжный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее сегодня в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай. По итогам встречи был принят ряд заявлений.

Российско-китайские переговоры длились около трёх с половиной часов
Российско-китайские переговоры длились около трёх с половиной часов
Оксана Попова
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