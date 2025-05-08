Путин заявил о наивысшем уровне отношений с Китаем за всю историю

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, о чём он сообщил журналистам после подписания совместных документов с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, общее историческое прошлое и боевое братство служат прочной основой для дальнейшего укрепления связей, которые остаются независимыми от внутриполитических изменений и глобальной обстановки.

«Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надёжный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры», — подчеркнул Путин.