Путин: Неоспоримо, что СССР сыграл решающую роль в победе над нацизмом

Неоспоримо, что Советский Союз сыграл решающую роль в победе над нацизмом, и никакие попытки исказить историю не смогут этого изменить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», — сказал глава государства на официальном обеде в Кремле.

Сегодня вечером в Кремле проходит торжественный обед, организованный президентом России в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.