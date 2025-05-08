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Регион
7 мая, 22:15

Кремль показал видеонарезку с прибытием иностранных лидеров в Россию перед 9 Мая

Пресс-служба Кремля опубликовала видеоролик, посвящённый прибытию глав иностранных государств в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Победы. В полутораминутной нарезке представлены кадры прилёта зарубежных лидеров, церемонии торжественных встреч и переговоров некоторых из них с Владимиром Путиным в Кремле.

«Москва встречает гостей, прибывающих на Парад Победы. Видеоотчёт за 7 мая», — говорится в подписи к видео.

Главы иностранных государств прибывают в РФ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы
Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к «марафону двусторонних встреч» в преддверии Дня Победы. В связи с торжественными мероприятиями Кремль будет закрыт для посетителей с 7 по 9 мая.

Обложка ©

Telegram / «Кремль. Новости»

Антон Голыбин
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