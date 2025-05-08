Кремль показал видеонарезку с прибытием иностранных лидеров в Россию перед 9 Мая
Пресс-служба Кремля опубликовала видеоролик, посвящённый прибытию глав иностранных государств в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Победы. В полутораминутной нарезке представлены кадры прилёта зарубежных лидеров, церемонии торжественных встреч и переговоров некоторых из них с Владимиром Путиным в Кремле.
«Москва встречает гостей, прибывающих на Парад Победы. Видеоотчёт за 7 мая», — говорится в подписи к видео.
Главы иностранных государств прибывают в РФ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
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Telegram / «Кремль. Новости»