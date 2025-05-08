Кремль показал видеонарезку с прибытием иностранных лидеров в Россию перед 9 Мая

Пресс-служба Кремля опубликовала видеоролик, посвящённый прибытию глав иностранных государств в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Победы. В полутораминутной нарезке представлены кадры прилёта зарубежных лидеров, церемонии торжественных встреч и переговоров некоторых из них с Владимиром Путиным в Кремле.