Путин готовится к «марафону двусторонних встреч» перед Днём Победы

Президент России Владимир Путин готовится к многочисленным встречам с иностранными гостями, которые приедут на Парад Победы в Москву. Следующие четыре дня лидер РФ примет участие в большом количестве переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глава государства активно готовится к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов, который предстоит в следующие четверо суток», — заявил Песков.