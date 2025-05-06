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Регион
6 мая, 10:37

Путин готовится к «марафону двусторонних встреч» перед Днём Победы

Песков: Путин проведёт переговоры с иностранными гостями перед Днём Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин готовится к многочисленным встречам с иностранными гостями, которые приедут на Парад Победы в Москву. Следующие четыре дня лидер РФ примет участие в большом количестве переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глава государства активно готовится к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов, который предстоит в следующие четверо суток», — заявил Песков.

Напомним, что с 7 по 9 мая Кремль будет закрыт для посетителей из-за торжественных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы. Помимо этого, в указанный период возможно введение ограничений на посещение Александровского сада.

Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы
Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы
Полина Никифорова
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