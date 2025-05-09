Парад Победы, который прошёл в Москве 9 мая 2025 года, фактически сорвал попытки Запада изолировать Россию, уверен председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов. Он обратил внимание, что в торжественной церемонии на Красной площади приняли участие десятки мировых лидеров.

Главы государств не только наблюдали за проходом колонн и военной техники, но и продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашей страной, несмотря на давление. По словам эксперта, Запад не смог сделать из России изгоя, потому что наши союзники не собираются следовать указаниям извне.

Политолог также отметил, что присутствие иностранных лидеров на Параде Победы указывает на важную роль России в мировой политике. В итоге парад становится сигналом о том, что наша страна по-прежнему имеет союзников и партнёров.