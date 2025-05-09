«Мир больше не делится на чёрное и белое»: Политолог оценил значимость Парада Победы
Политолог Караханов: Парад Победы сорвал попытки Запада изолировать Россию
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Парад Победы, который прошёл в Москве 9 мая 2025 года, фактически сорвал попытки Запада изолировать Россию, уверен председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов. Он обратил внимание, что в торжественной церемонии на Красной площади приняли участие десятки мировых лидеров.
Главы государств не только наблюдали за проходом колонн и военной техники, но и продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашей страной, несмотря на давление. По словам эксперта, Запад не смог сделать из России изгоя, потому что наши союзники не собираются следовать указаниям извне.
Политолог также отметил, что присутствие иностранных лидеров на Параде Победы указывает на важную роль России в мировой политике. В итоге парад становится сигналом о том, что наша страна по-прежнему имеет союзников и партнёров.
«По сути, этот парад стал напоминанием о том, что мировая политика больше не делится на чёрное и белое. Прежняя система, где достаточно было одного решения, принятого где-нибудь в Вашингтоне или Брюсселе, чтобы весь остальной мир действовал одинаково — перестаёт работать», — заключил собеседник RT.
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы, в котором участвовали военные в форме времён Великой Отечественной, а также расчёты дружественных государств. Единым строем прошли и 20 Героев РФ – участников СВО. Президент России Владимир Путин отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.