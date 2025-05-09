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9 мая, 17:35

«Мир больше не делится на чёрное и белое»: Политолог оценил значимость Парада Победы

Политолог Караханов: Парад Победы сорвал попытки Запада изолировать Россию

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Парад Победы, который прошёл в Москве 9 мая 2025 года, фактически сорвал попытки Запада изолировать Россию, уверен председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов. Он обратил внимание, что в торжественной церемонии на Красной площади приняли участие десятки мировых лидеров.

Главы государств не только наблюдали за проходом колонн и военной техники, но и продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашей страной, несмотря на давление. По словам эксперта, Запад не смог сделать из России изгоя, потому что наши союзники не собираются следовать указаниям извне.

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Политолог также отметил, что присутствие иностранных лидеров на Параде Победы указывает на важную роль России в мировой политике. В итоге парад становится сигналом о том, что наша страна по-прежнему имеет союзников и партнёров.

«По сути, этот парад стал напоминанием о том, что мировая политика больше не делится на чёрное и белое. Прежняя система, где достаточно было одного решения, принятого где-нибудь в Вашингтоне или Брюсселе, чтобы весь остальной мир действовал одинаково — перестаёт работать», — заключил собеседник RT.

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Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы, в котором участвовали военные в форме времён Великой Отечественной, а также расчёты дружественных государств. Единым строем прошли и 20 Героев РФ – участников СВО. Президент России Владимир Путин отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.

Борис Эльфанд
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