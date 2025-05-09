Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер поделился с РИА «Новости» своими впечатлениями от парада в Москве, посвящённого 80-летию Победы. Он заявил, что мероприятие произвело на него «очень глубокое впечатление», а мудрость президента РФ Владимира Путина, который, по его мнению, использует парад для продвижения мирного миропорядка, вызывает восхищение.

«Я очень впечатлён и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищён мудростью президента Путина — провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сёстрам в праздновании 9 Мая как дня Освобождения», — сказал Нимайер.

Он также отметил, что присутствие россиян разных возрастов на параде показывает, как дело борьбы за свободу и против фашизма переходит от поколения к поколению.

«Никогда не будет забыто, что значит «Победа» — конец страданий. Как немец, я благодарен и горд тем, что мне довелось увидеть это торжество человечности», — добавил политик.