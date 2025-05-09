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9 мая, 13:51

В Германии остались в восторге от парада Победы и восхитились мудростью Путина

Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы и мудростью Путина

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер поделился с РИА «Новости» своими впечатлениями от парада в Москве, посвящённого 80-летию Победы. Он заявил, что мероприятие произвело на него «очень глубокое впечатление», а мудрость президента РФ Владимира Путина, который, по его мнению, использует парад для продвижения мирного миропорядка, вызывает восхищение.

«Я очень впечатлён и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищён мудростью президента Путина — провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сёстрам в праздновании 9 Мая как дня Освобождения», — сказал Нимайер.

Он также отметил, что присутствие россиян разных возрастов на параде показывает, как дело борьбы за свободу и против фашизма переходит от поколения к поколению.

«Никогда не будет забыто, что значит «Победа»конец страданий. Как немец, я благодарен и горд тем, что мне довелось увидеть это торжество человечности», — добавил политик.

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Международные СМИ обратили внимание на размах и значимость парада Победы в Москве, а также на большое число иностранных гостей. Газета Independent из Великобритании назвала парад грандиозным, а CNN отметила, что в этом году Россия отказалась от сдержанности и вернулась к масштабным празднованиям. Зарубежные и азиатские издания подчеркнули, что участие иностранных лидеров, особенно из Китая, стало символом международной поддержки и противовесом политике изоляции со стороны западных стран.

Анастасия Никонорова
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