Мировая пресса наградила Парад Победы в Москве эпитетом «грандиозный»

Международные СМИ активно освещали празднование 80-летия Победы в Москве, подчёркивая масштаб и политическую значимость торжеств, а также участие большого числа иностранных делегаций. Особое внимание зарубежной прессы привлек военный парад на Красной площади и присутствие лидеров таких стран, как Китай и Бразилия — председателя КНР Си Цзиньпина и президента Лулы да Силвы.

Британская Independent назвала парад грандиозным, а CNN отметила, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прежний размах празднования. Западные и азиатские издания подчеркнули символичность участия иностранных лидеров — особенно Китая — как демонстрацию международной поддержки и противовес политике изоляции со стороны Запада.

По мнению New York Times, юбилейный парад был превращён российскими властями в проявление внешнеполитического влияния и символический сигнал на фоне конфликта на Украине. Немецкий Spiegel сосредоточился на демонстрации современного вооружения и патриотическом настрое в Москве. Telegraph и The Conversation отметили роль парада в укреплении гражданского самосознания и патриотизма, особенно среди молодёжи.