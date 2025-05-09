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9 мая, 09:51

Путин одним лаконичным жестом оценил Парад Победы

Путин оценил проведение Парада Победы, подняв вверх большой палец

Путин оценил Парад Победы, показав большой палец. Обложка © Life.ru

Путин оценил Парад Победы, показав большой палец. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин лаконично оценил проведение Парада в честь 80-летия Великой Победы, показав знакомый каждому жест — поднятый вверх большой палец. Присутствовавшему на Красной площади корреспонденту Life.ru удалось сделать запоминающийся кадр.

Когда представители прессы задали российскому лидеру вопрос о его впечатлениях от Парада, он улыбнулся и поднял палец вверх. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил своё отношение к торжественному мероприятию тем же способом.

Напомним, Парад Победы открылся 10-минутной речью Владимира Путина, после которой началась пешая часть Парада. Life.ru публиковал полную запись выступления главы РФ. Когда президент покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!».

Путин подошёл к каждому ветерану на трибунах Парада Победы и пожал им руки
Путин подошёл к каждому ветерану на трибунах Парада Победы и пожал им руки
Юрий Лысенко
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