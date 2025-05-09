Путин одним лаконичным жестом оценил Парад Победы
Путин оценил проведение Парада Победы, подняв вверх большой палец
Путин оценил Парад Победы, показав большой палец. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин лаконично оценил проведение Парада в честь 80-летия Великой Победы, показав знакомый каждому жест — поднятый вверх большой палец. Присутствовавшему на Красной площади корреспонденту Life.ru удалось сделать запоминающийся кадр.
Когда представители прессы задали российскому лидеру вопрос о его впечатлениях от Парада, он улыбнулся и поднял палец вверх. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил своё отношение к торжественному мероприятию тем же способом.
Напомним, Парад Победы открылся 10-минутной речью Владимира Путина, после которой началась пешая часть Парада. Life.ru публиковал полную запись выступления главы РФ. Когда президент покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!».