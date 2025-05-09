Киев пришёл в ярость из-за того, что китайский лидер Си Цзиньпин находится в Москве. Об этом сообщает Sky News. По данным британской прессы, власти Украины также полагают, что во время приветственной речи президент России Владимир Путин якобы специально упомянул «китайских друзей», чтобы «уколоть» украинскую сторону.

«Киев в ярости от того, что Си Цзиньпин вообще находится в Москве, где китайские войска примут участие в военном параде на Красной площади в пятницу в честь 80-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией», — указано в статье.