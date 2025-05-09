Путин и Си Цзиньпин обсудили за чашкой чая украинский конфликт
Си Цзиньпин на встрече с Путиным. Обложка © Life.ru
Министерство иностранных дел Китая раскрыло детали неформальной встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главы двух крупнейших держав обсудили за чашкой чая украинский конфликт и другие стратегические вопросы.
Председатель КНР в беседе заявил о необходимости устранить коренные первопричины кризиса. Поднебесная выступает за поиск устойчивого решения, основанного на сотрудничестве, добавил он.
«Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязующего мирного соглашения», — цитирует Си сайт китайского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в ВОВ. Переговоры лидеров России и Китая прошли 8 мая и продлились больше семи часов.