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9 мая, 01:22

Путин и Си Цзиньпин обсудили за чашкой чая украинский конфликт

Си Цзиньпин на встрече с Путиным. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин на встрече с Путиным. Обложка © Life.ru

Министерство иностранных дел Китая раскрыло детали неформальной встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главы двух крупнейших держав обсудили за чашкой чая украинский конфликт и другие стратегические вопросы.

Председатель КНР в беседе заявил о необходимости устранить коренные первопричины кризиса. Поднебесная выступает за поиск устойчивого решения, основанного на сотрудничестве, добавил он.

«Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязующего мирного соглашения», — цитирует Си сайт китайского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в ВОВ. Переговоры лидеров России и Китая прошли 8 мая и продлились больше семи часов.

Антон Голыбин
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