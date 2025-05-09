Путин и Си Цзиньпин обсудили за чашкой чая украинский конфликт

Министерство иностранных дел Китая раскрыло детали неформальной встречи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главы двух крупнейших держав обсудили за чашкой чая украинский конфликт и другие стратегические вопросы.

Председатель КНР в беседе заявил о необходимости устранить коренные первопричины кризиса. Поднебесная выступает за поиск устойчивого решения, основанного на сотрудничестве, добавил он.