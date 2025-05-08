Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 7,5 часа
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В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Гость из Китая отбыл из резиденции после почти семи с половиной часов интенсивных переговоров.
Лидеры общались в разных форматах: от личных встреч до переговоров с делегациями, а также в более непринужденной обстановке за чашкой чая.
Напомним, сегодня в Кремле состоялась встреча президента РФ с председателем КНР. Лидеры подписали два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. Встреча проходила в несколько этапов: сначала в узком, а затем в расширенном составе. Во время обсуждений Путин заявил о готовности совершить рабочую поездку в Китай. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.