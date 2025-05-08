Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 7,5 часа

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Гость из Китая отбыл из резиденции после почти семи с половиной часов интенсивных переговоров.

Лидеры общались в разных форматах: от личных встреч до переговоров с делегациями, а также в более непринужденной обстановке за чашкой чая.