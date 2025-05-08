Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении высказались по украинскому конфликту

В совместном заявлении, опубликованном после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, Москва и Пекин выразили общее мнение о необходимости устранения первопричин украинского кризиса для достижения устойчивого мира. Обе страны подчеркнули приверженность принципам Устава ООН.

«Стороны убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи и принципа неделимости безопасности с учётом обоснованных интересов и озабоченностей всех государств в области безопасности», — говорится в тексте.