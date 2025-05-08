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8 мая, 13:45

Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении высказались по украинскому конфликту

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули важность устранения первопричин украинского кризиса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В совместном заявлении, опубликованном после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, Москва и Пекин выразили общее мнение о необходимости устранения первопричин украинского кризиса для достижения устойчивого мира. Обе страны подчеркнули приверженность принципам Устава ООН.

«Стороны убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи и принципа неделимости безопасности с учётом обоснованных интересов и озабоченностей всех государств в области безопасности», — говорится в тексте.

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Сегодня в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в два этапа: сначала в узком, а затем в расширенном составе. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай. По итогам встречи был принят ряд заявлений. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.

Мария Любицкая
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