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8 мая, 12:51

Путин поприветствовал перенос китайских производств на территорию РФ

Путин: РФ заинтересована в привлечении китайских производств на свою территорию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия положительно относится к переносу китайских производственных мощностей на российскую территорию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что наша страна является крупнейшим импортёром автомобилей из Китая.

«Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал глава государства на российско-китайских переговорах в расширенном составе.

Президент также заверил, что РФ будет работать над тем, чтобы китайским компаниям было удобно и выгодно вести деятельность на российской территории.

Напомним, что сегодня в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай. По итогам встречи был принят ряд заявлений. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.

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Наталья Демьянова
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