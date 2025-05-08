Путин поприветствовал перенос китайских производств на территорию РФ

Россия положительно относится к переносу китайских производственных мощностей на российскую территорию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что наша страна является крупнейшим импортёром автомобилей из Китая.

«Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал глава государства на российско-китайских переговорах в расширенном составе.