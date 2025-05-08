Путин поприветствовал перенос китайских производств на территорию РФ
Путин: РФ заинтересована в привлечении китайских производств на свою территорию
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Россия положительно относится к переносу китайских производственных мощностей на российскую территорию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что наша страна является крупнейшим импортёром автомобилей из Китая.
«Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал глава государства на российско-китайских переговорах в расширенном составе.
Президент также заверил, что РФ будет работать над тем, чтобы китайским компаниям было удобно и выгодно вести деятельность на российской территории.
Напомним, что сегодня в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. В ходе неё, в частности, Путин заявил о готовности совершить визит в Китай. По итогам встречи был принят ряд заявлений. Официальные обсуждения длились более трёх с половиной часов.